ЕК может выплатить 100 млн евро пострадавшим от импорта украинского зерна

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила подготовить новый пакет финансовой помощи в размере 100 миллионов евро для пострадавших из-за импорта зерна с Украины фермеров восточноевропейских стран. Данная инициатива главы ЕК стала ответом на письмо правительств пяти стран Европейского союза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Вы помните, что мы уже предоставили пакет поддержки в размере €56,3 млн для наиболее пострадавших фермеров, и сейчас мы готовим второй пакет финансовой поддержки в размере €100 млн», - приводит слова Спинант итальянская ежедневная газета La Stampa.

Она также дала обещание, что Еврокомиссия примет превентивные меры для отдельных категорий злаков, в частности пшеницы, подсолнечника и рапса, и проведет исследования по другим продуктам.

Сегодня стало известно, что София присоединилась к Варшаве, Будапешту и Братиславе, временно запретив ввоз украинского зерна. Премьер-министр технического правительства Болгарии Гылыб Донев объяснил, что решение было принято из-за того, что за 2022 год в стране остались значительные объемы продовольствия. Он также подчеркнул, что из-за этого бизнес республики может столкнуться с «крайне серьезными» последствиями.