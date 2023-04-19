Военкора Исаева после странной посылки призвали избегать массовых мероприятий

В настоящее время неизвестно, действительно ли СМС отправил сотрудник правоохранительных органов.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военкора «Звезды» Константина Исаева призвали не участвовать в массовых мероприятиях после инцидента с подозрительными посылками.

Журналисту на телефон пришло сообщение с неизвестного номера, в котором его просят приехать в ГУ МВД России по Москве на Петровке.

«До приезда по возможности отмените участие в массовых общественных мероприятиях и встречи с людьми, которым вы не доверяете на 100%. В случае любых происшествий незамедлительно позвоните мне!» - говорится в тексте СМС.

На данный момент неизвестно, действительно ли сообщение прислал сотрудник правоохранительных органов.

Ранее нашему корреспонденту пришла подозрительная посылка, якобы в честь Дня волонтера. Кроме того, нескольким российским политологам, военным экспертам и корреспондентам были направлены посылки, в которых находились статуэтки.