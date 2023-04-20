В Киеве намерены разорвать договор аренды земли с посольством России

Также городские власти намерены обратиться к правительству с вопросом национализации имущества диппредставительства.

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Сегодня Киевский городской совет разорвет договор об аренде земли, на которой расположено здание российского посольства. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Также городские власти намерены обратиться к правительству по вопросу национализации имущества дипломатического представительства.

«Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», – сказал Кличко.

Напомним, сотрудников посольства Российской Федерации в Киеве эвакуировали в феврале прошлого года.

Ранее Европейская комиссия приняла решение, что замороженные активы Центробанка России в странах Евросоюза придется вернуть по завершении спецоперации на Украине, поэтому тратить их не будут. Активы не получится и передать Киеву из-за ряда правовых барьеров.