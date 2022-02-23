Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии

Сотрудников посольства Российской Федерации в Киеве начали эвакуировать. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-атташе Денис Голенко.

«Да. Начали», - сказал собеседник агентства.

Обстановка у посольства спокойная, традиционно дежурит полиция и нацгвардия, никаких митингов или акций не проводится.

Напомним, что ранее, 12 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва, опасаясь возможных провокаций со стороны Киев и других стран, приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений России на Украине.

Однако тогда во внешнеполитическом ведомстве обращали внимание на то, что сотрудники российских дипмиссий на Украине будут продолжать выполнение своих обязанностей.

Накануне, 22 февраля, в российском МИД сообщили о планирующейся в ближайшее время эвакуации сотрудников посольства из Украины.