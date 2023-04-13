Die Welt: ЕК признала, что замороженные активы РФ придется вернуть

По данным издания, эксперты ЕС утверждают, что замороженные активы РФ нельзя просто так передать Киеву.

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Европейская комиссия (ЕК) приняла решение, что замороженные активы Центрального банка (ЦБ) России в странах Европейского союза (ЕС) придется вернуть по завершении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.

Издание отмечает, что активы ЦБ РФ не получится легко передать Украине из-за ряда правовых барьеров. В документе подчеркивается, что ЕК не будет тратить российские активы, так как по окончании спецоперации их нужно будет возвращать Москве.

В связи с этим ЕК выдвинула идею инвестировать замороженные активы РФ в европейские государственные облигации, а проценты использовать для выплат Киеву. По итогу годовой доход может достичь уровня в 2,6%. В то же время Юридическая служба ЕС так и не смогла найти ответа на вопрос, что делать, если ЕС столкнется с потерей вложенных денег.

Ранее Эстония заявила о намерении юридически обосновать передачу Украине замороженных активов РФ.