Политолог Колташов: приезд Столтенберга в Киев не анонсировали из-за страха

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Анонсировать визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев не стали из-за того, что в условиях военных действий это было бы рискованно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«С политическими деятелями ничего не случится, потому что это дипломатические визиты. А вот Столтенберг... Вот может с ним что-то случиться. Так, по крайней мере, рассуждают в Киеве и на Западе», - уверен эксперт.

Василий Колташов считает, что Йенс Столтенберг приехал, чтобы морально поддержать киевский режим и внушить безудержный оптимизм.

«Естественно, это никакие не переговоры о НАТО и не переговоры о военной помощи», - добавил политолог.

Напомним, о визите Йенса Столтенберга в Киев стало известно сегодня. Официально об этом не сообщалось.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе со «Звездой» предположил, что Йенс Столтенберг прибыл ради демонстративной поддержки Киева. Также, по его словам, речь может идти о возможных поставках новых вооружений из стран НАТО.