Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО

Кроме того, речь также идти о возможных поставках киевскому режиму новых вооружений из стран альянса.

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько с беседе со «Звездой» предположил, для чего в Киев мог приехать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

О том, что политик прибыл на Украину, сегодня сообщили украинские журналисты, которые заметили его в украинской столицы. Официально о его визите не сообщалось.

«Первое - это просто символическая, демонстративная поддержка. “Cмотрите: руководитель крупного, самого агрессивного...военно-политического альянса приехал на Украину, чтобы поддержать», - сказал он.

По словам эксперта, речь также может идти о возможных поставках киевскому режиму новых вооружений из стран НАТО.

«Может быть, здесь обсуждается возможность пассивного включения Украины в НАТО через некие объединительные функции с Польшей и Литвой», - предположил Безпалько.

В таком случае, объяснил он, официальным членом НАТО будет являться Польша, а Украина как часть объединения будет членом де-факто. Тогда Киев будет реализовывать свое членство в этом блоке через Варшаву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил лидеру страны Анджею Дуде, что между двумя государствами не будет существовать никаких границ.