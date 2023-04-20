Армия Российские орудия «Нона-К» громят украинские блиндажи 120-миллиметровыми минами Валентин Гвоздев Орудие может стрелять и по минометной, и по пушечной, и по гаубичной траектории. При этом оно легкое и компактное. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Северском направлении, в районе Берестового, в обстановке ежедневных артиллерийских дуэлей работает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Съемочной группе продемонстрировали боевую работу 120-миллиметрового орудия «Нона-К». Такие орудия преимущественно работают с закрытых позиций. Артиллеристы 2-го армейского корпуса бьют по выявленным разведкой целям, например блиндажам украинских националистов. «Орудие уникальное, 120-го калибра, стреляет как миномет, как пушка, как гаубица. Можно стрелять прямой наводкой, также полупрямой наводкой и с очень большого расстояния. Очень удобное, точное», - рассказал «Звезде» командир орудия с позывным Рыжий. Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения найденных на «Азовстали» боеприпасов. А Минобороны России продемонстрировало артиллерийский удар уже из самоходной «Ноны» по неприятелю на правом берегу Днепра. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика