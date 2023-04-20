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Опубликованы кадры уничтожения найденных на «Азовстали» боеприпасов

Александр Федорчак
11:07 20.04.2023
Множество боеприпасов и оружия удалось обнаружить в катакомбах «Азовстали», за которые много месяцев шли бои.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Почти целый год, а точнее, 11 месяцев на территорию «Азовстали» в Мариуполе не пускали гражданских. Окрестности комбината тщательно охраняли бойцы Росгвардии. Сегодня на «Азовстали» смогли побывать журналисты. Съемочные группы заходят на территорию вместе с саперами из сводного отряда инженерных войск.

Свою работу на комбинате саперы начинают с обследования прилегающей к цехам территории и двигаются друг за другом. В руках у каждого - металлический щуп, чтобы в кустах было легко найти неразорвавшийся снаряд. Проходит несколько секунд - и группа останавливается. Направляющий поднимает руку.

«Был обнаружен взрывоопасный предмет в виде гранаты. Была на растяжке. Здесь также очень много противопехотных, противотанковых мин, гранат, ВОГов», - рассказал сапер сводного отряда инженерных войск ВС РФ с позывным Дикий.

А еще на территории огромное количество воронок и артиллерийских снарядов. Сложно поверить, что почти год назад шли бои, ощущение, что это было совсем недавно. Вокруг стоит сильный запах гари. Пейзаж похож на декорации фильма про постапокалипсис. Много вокруг разбитой техники.

При отходе националисты заминировали каждый угол. Неприятный сюрприз можно найти где угодно. Чтобы очистить всю территорию, саперам нужно примерно полгода, поэтому найденные боеприпасы вывозят частями на полигон, который находится в пяти километрах от комбината. Там подрывают накладным зарядом. После того как саперы полностью обследуют территорию, ее передадут в собственность Мариуполя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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