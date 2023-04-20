Артиллеристы ВДВ ударили из «Ноны» по окопавшимся на правом берегу Днепра боевикам

По периметру артиллеристов прикрывали расчеты с противодроновыми ружьями и переносными ЗРК.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск уничтожают окопавшихся на правом берегу Днепра украинских боевиков. Огонь по живой силе и технике противника ведется из САО 2С9 «Нона-С».

«"Нона" 2С9 - это артиллерийское орудие самоходное, 120-го калибра. Очень точная, четкая, быстрая машина. Подавляем минометы, замеченные цели пехоты, бронетехники уничтожаем на месте», - рассказал командир взвода под позывным «Терек».

Экипажи самоходных орудий совершают марш на огневые позиции и после прицеливания наносят огневое поражение. Разведку, корректирование огня и контроль поражения ведут расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами. По периметру артиллеристов прикрывают расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитными ракетными комплексами.

Ранее в Минобороны России рассказали, как артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» ВДВ поддерживают штурмовые отряды «Вагнер» на Артемовском направлении.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.