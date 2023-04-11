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Песков назвал неприемлемыми заявления Токио о «незаконной оккупации» Курил

Алексей Курильченко
12:48 11.04.2023
В «Синей книге» МИД Японии вопрос принадлежности островов назвали самым сложным вопросом отношений с РФ.
Песков назвал неприемлемыми заявления Токио о «незаконной оккупации» Курил
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости
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Позицию Токио о «незаконной оккупации» Курильских островов Россией в Кремле считают неприемлемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Курилы являются неотъемлемой частью России.

«Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», - заявил Песков журналистам.

Напомним, в ежегодном докладе японского МИД, который был опубликован в начале апреля, указывается, что Токио считает южную часть Курильских островов «исконными японскими территориями, которые находятся под незаконной оккупацией России». В документе отмечается, что вопрос принадлежности данных территорий является самым сложным вопросом отношений Японии и России.

Ранее стало известно, что Китай впервые за почти 60 лет изменил свое мнение относительно принадлежности Курил. В 1964 году Мао Цзэдун выразил Японии поддержку по вопросу принадлежности островов, но теперь Пекин занял нейтралитет в данном вопросе.

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