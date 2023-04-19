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Историк объяснил актуальность впервые рассекреченных документов о работе «Смерш»

Сергей Лебедев
06:57 19.04.2023
Зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что люди должны знать, насколько опасно пособничество врагу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Крыму впервые со времен Великой Отечественной войны рассекретили документы и передали в архив документы советской контрразведки «Смерш», которая занималась выявлением нацистских агентов, изменников Родины и пособников фашистов. Уникальные материалы приурочили к 80-летию ее создания.

Сотрудники «Смерш» обезвредили более 30 000 шпионов, 3 500 диверсантов и 6 000 террористов. По мнению историков, сейчас информация о работе советской контрразведки актуальна, как никогда. Люди должны знать, насколько опасно пособничество врагу.

«Сегодня мы иногда видим, как особенно на территории новых областей находятся те, кто сдают координаты расположения наших военных. Находятся те, кто сообщает координаты соседей. Я думаю, вспомнят страшные кадры из херсонского села Брылевка, где были заложены координаты соседей своими же односельчанами, куда потом осуществлен был прилет американской системы HIMARS. Заживо сгорели дети в подвале. Вот что идет за предательством и подобными преступлениями»,  - сказал кандидат исторических наук, зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков.

Напомним, ФСБ России показало ранее не публиковавшиеся документы о деятельности «Смерш». Среди них, в частности, постановление совета народных комиссаров СССР о создании организации. Также документы раскрыли обстоятельства убийства генерала армии и «освободителя Киева» Николая Ватутина украинскими националистами.

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