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В посольстве РФ в Судане рассказали о состоянии российских сотрудников дипмиссии

Максим Крюков
21:33 19.04.2023
По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Судане Георгия Амбарцумяна, еще есть сотрудники, которые находятся не на территории диппредставительства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МИД РФ
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Посольство Российской Федерации в Судане работает над тем, чтобы доставить всех сотрудников дипмиссии на территорию диппредставительства. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий Амбарцумян.

«Большая часть сотрудников посольства находится на данный момент уже на территории российского загранпредставительства. По поводу остальных - работаем и занимаемся их перемещением в посольство. Те, кто пока еще не с нами, в скором времени также прибудут в посольство», - сказал он.

Ранее россиянка Раиса Омер, которая проживает в Судане, рассказала «Звезде», как танковый снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома. В это утро женщина услышала грохот и заметила черный дым. Из пострадавшего дома увезли женщину в тяжелом состоянии и обожженного мужчину. Куда доставили пострадавших - неизвестно.

Также она рассказала о попадании в квартиру неизвестной пули, которая деформировалась, попав в бетонную стену. По счастливой случайности на пути огромной пули никого из домочадцев не оказалось.

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