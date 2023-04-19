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Огромная пуля пролетела насквозь через квартиру россиянки в Судане

Ян Брацкий
17:21 19.04.2023
Пуля оказалась большой и горячей, она пробила окно и застряла в бетонной стене.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Raisa Omer
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Жительница Судана Раиса Омер рассказала «Звезде» о попадании в квартиру неизвестной пули, которая деформировалась, попав в бетонную стену. В стране не утихают столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (спецназом). Жертвы и  пострадавшие есть среди гражданского населения. 

«Прибежал сын, он держал в руках пулю. Она была большая и горячая. Я сначала не поняла, но когда прибежала в зал, то увидела, что пробито окно, занавеска, защита от комаров и большая дырка в стене, примерно с кулак», - призналась женщина.

По счастливой случайности на пути огромной пули никого из домочадцев не оказалось. Жителям соседнего дома, например, повезло меньше. В него угодил танковый снаряд, рассказал Раиса.

© Raisa Omer

Ранее спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава Миссии ООН по поддержке переходного периода в стране Фолькер Петрес заявил, что в ходе столкновений погибли 180 человек и более 1 800 пострадали.

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