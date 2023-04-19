Военные в Судане по ошибке расстреляли жилой дом из танка

В результате попадания снаряда серьезно пострадали мужчина и женщина, у них сильные ожоги и тяжелые травмы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Raisa Omer

Танковый снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома в Судане. Об инциденте «Звезде» рассказала россиянка Раиса Омер, которая проживает недалеко от места происшествия. В это утро женщина услышала грохот и заметила черный дым.

«Снаряд попал во второй этаж. Недалеко от нас находится мечеть, и вокруг этой мечети расположены государственные танки, они стреляют, постоянно грохот стоит. Сегодня утром было это попадание. Люди бежали кто с чем мог, потушили пожар. Потом в Facebook* (запрещенная в России социальная сеть) государственные военные рассказали, что это они попали, что они извиняются, что выстрел был совершен по ошибке», - рассказала жительница Судана.

Из пострадавшего дома увезли женщину в тяжелом состоянии и обожженного мужчину. Куда доставили пострадавших - неизвестно. Местную больницу тоже недавно обстреляли и закрыли. Российское посольство предупредило соотечественников об опасности и попросило оставаться в надежных укрытиях. Кроме того, Раисе прислали номера телефонов, по которым можно позвонить в случае опасности.

Ранее россиянка рассказала о крупнокалиберной пуле, которая попала в ее квартиру. В бетонной стене от нее появилась большая выбоина размером с кулак.

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