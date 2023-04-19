CNN: США предупредили Росатом об американских технологиях на ЗАЭС

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Американское министерство энергетики предупредило Росатом о том, что на Запорожской АЭС находится секретная американская ядерная технология. Об этом сообщает телеканал CNN.

В США призвали Россию «не трогать» данные, подлежащие экспортному контролю. Отмечается, что незаконный доступ к технологиям Соединенных Штатов является нарушением закона.

Напомним, недавно Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. Он ознакомился с ситуацией на станции и результатами атак украинских националистов.

Это был уже второй его визит на ЗАЭС. Накануне его первого посещения в сентябре станцию начали обстреливать, но Рафаэль Гросси не уточнил, кто именно подвергает Европу риску радиационной катастрофы.