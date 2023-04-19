ЕК рассмотрит вопрос запрета импорта зерна с Украины

Под запрет могут попасть пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.

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Европейская комиссия готова запретить импорт украинского зерна. Об этом со ссылкой на источники в официальном Брюсселе сообщило Польское радио.

«Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса», - говорится в сообщении радиостанции.

По ее данным, проблему обсудят сегодня, 19 апреля, на встрече вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Украины, Польши, Венгрии, Словакии и ряда других стран Евросоюза.

Ранее стало известно, что болгарские власти приостановили импорт зерновых из Украины, сделав исключение для транзитных товаров. По словам премьера страны Гылыба Донева, за 2022 год в Болгарии остались значительные объемы зерна, что привело к нарушению продовольственных цепочек. Между тем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила подготовить новый пакет финансовой помощи в размере €100 млн для восточноевропейских фермеров, пострадавших из-за импорта зерна с Украины.