Болгария присоединилась к Польше, Венгрии и Словакии, временно запретив ввоз украинского зерна

Премьер-министр технического правительства Болгарии Гылыб Донев объяснил, что решение было принято из-за того, что за 2022 год в стране остались значительные объемы продовольствия.

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Официальная София временно приостановила импорт продовольствия с Украины, исключением стали транзитные продукты. Об этом сообщает радиостанция Bulgaria, ссылаясь на заявление премьер-министра технического правительства Гылыба Донева.

«Временный премьер-министр Гылыб Донев объявил в начале заседания правительства о том, что Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины за исключением транзитных товаров», - говорится в сообщении источника.

Донев отметил, что решение было принято по причине того, что за 2022 год в Болгарии остались значительные объемы продовольствия, что привело к нарушению продовольственных цепочек. Премьер подчеркнул, что из-за этого бизнес республики может столкнуться с «крайне серьезными» последствиями. Также он выразил надежду, что Евросоюз войдет в положение и поймет позицию государств, которые приняли аналогичное решение.

По словам главы болгарского правительства, страна остается солидарна с Украиной, однако «банкротство болгарских фермеров» не внесет вклад в поддержку Киева.

Ранее британское издание Express написало, что Венгрия и Польша ввели запрет на ввоз украинского зерна в тяжелый для Киева период. В публикации отмечается, что причиной такого решения стали убытки работников польской и венгерской сельскохозяйственных сфер.