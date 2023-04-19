Россия и Венесуэла нарастят сотрудничество в нефтедобыче, разработке газовых объектов и высоких технологиях

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Россия и Венесуэла нарастят количество совместных проектов в нефтедобыче, разработке газовых объектов и высоких технологиях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Каракасе.

Лавров назвал Венесуэлу одним из самых надежных партнеров России. По его словам, в планах Москвы и Каракаса - многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, в сфере новых технологий.

РФ и Венесуэла намерены развивать культурное взаимодействие. В частности, в Венесуэле создадут Центр русского языка, возобновит работу Российский центр культуры и науки. Для студентов из этой страны в два раза увеличат квоту на бесплатное обучение в России.

Глава МИД России высказался о санкциях Вашингтона против против Каракса. По словам Лаврова, всем известно, что США могут обмануть в любой момент. Российский министр указал на то, что США злоупотребляют положением страны-хозяйки ООН.

Лавров сказал также, что киевский режим никак не представляет интересы жителей Крыма и территорий на юго-востоке. По его словам, в этой ситуации право на самоопределение преобладает перед сохранением территориальной целостности. Заявления Киева о Крыме глава МИД РФ назвал демагогией и напомнил, что западные хозяева требуют от Украины силового возвращения территорий на Юго-Востоке.

Венесуэла стала второй страной, куда прибыл министр иностранных дел России в рамказ латиноамериканского турне. Ранее он побывал в Бразилии.