Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу

В Каракасе глава МИД России встретится с президентом страны Николасом Мадуро, проведет переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем и вице-президентом республики Делси Родригес.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает турне по странам Центральной и Южной Америки. Во вторник он прибыл из Бразилии в Венесуэлу.

В Каракасе глава МИД РФ проведет переговоры с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, вице-президентом республики Делси Родригес. Запланирована встреча российского министра с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Поездка Лаврова продлится с 17 по 21 апреля. В дальнейшем он посетит Никарагуа и Кубу.

В Бразилии глава внешнеполитического ведомства РФ провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Кроме того, Лавров от лица президента России Владимира Путина пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу Да Силву приехать на ПМЭФ в России.