Иммунолог Болибок заявил, что корь может стать причиной выкидыша

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Корь является опасной инфекцией, которая может привести к гибели непривитого человека. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, дети легче переносят заболевание.

«Самое страшное, если взрослый заболевает, особенно беременные непривитые. И это уже реанимация. Может случиться даже выкидыш», - отметил специалист.

По его словам, Россия является благополучной страной в плане кори. Сейчас в нашей стране привито более 97 процентов населения.

«Многие педиатры, которые работают недавно, они даже не видели как выглядит ребенок с корью», - говорит Владимир Болибок.

Он отметил, что в РФ в основном выявляют «завозную» корь. Чаще инфекция попадает из Украины и среднеазиатских стран.

Напомним, ранее врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун дал прогноз «Звезде» о вероятности возникновения эпидемии кори в России. По словам врача, в зоне риска находятся люди, которые не болели или не делали прививку.

А недавно в Москве у студента Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина был выявлен случай заболевания корью. Учащихся отправили на внеплановые каникулы.