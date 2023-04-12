Инфекционист Чекун дал прогноз по эпидемии кори в России

По словам врача, корь распространяется быстро, так как один больной способен заразить 12 человек.

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Врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун дал прогноз «Звезде» о вероятности возникновения эпидемии кори в России. По словам врача, в зоне риска находятся люди, которые не болели или не делали прививку от кори.

«Вакцинация против кори является единственным надежным средством предотвращения болезни. Контагиозность при кори составляет около 100% не болевших и не иммунизированных. Корь распространяется быстро - один больной способен заразить 12 человек. Риск развития эпидемии в России невелик, так как вакцинация составляет довольно большой процент среди населения», - сказал специалист.

Наилучшим сценарием предотвращения распространения заболевания станет проведение профилактических прививок с охватом 95% населения, заключил Чекун.

Напомним, в Москве у студента Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина выявлен случай заболевания корью. В учебном заведении сообщили, что студенты были отправлены на внеплановые каникулы, так как в вузе проводятся противоэпидемические меры.