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Инфекционист Чекун дал прогноз по эпидемии кори в России

Елизавета Потейчук
17:02 12.04.2023
По словам врача, корь распространяется быстро, так как один больной способен заразить 12 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун дал прогноз «Звезде» о вероятности возникновения эпидемии кори в России. По словам врача, в зоне риска находятся люди, которые не болели или не делали прививку от кори.

«Вакцинация против кори является единственным надежным средством предотвращения болезни. Контагиозность при кори составляет около 100% не болевших и не иммунизированных. Корь распространяется быстро - один больной способен заразить 12 человек. Риск развития эпидемии в России невелик, так как вакцинация составляет довольно большой процент среди населения», - сказал специалист.

Наилучшим сценарием предотвращения распространения заболевания станет проведение профилактических прививок с охватом 95% населения, заключил Чекун.

Напомним, в Москве у студента Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина выявлен случай заболевания корью. В учебном заведении сообщили, что студенты были отправлены на внеплановые каникулы, так как в вузе проводятся противоэпидемические меры.

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