Лавров начал турне по странам Латинской Америки

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в латиноамериканское турне, которое продлится с 17 по 21 апреля. В эти дни он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Лавров проведет серию встреч с высшим руководством этих государств и переговоры с коллегами-министрами. В МИД назвали Латинскую Америку дружественным регионом и одним из центров формирования многополярного мира. Россия намерена развивать с латиноамериканскими государствами конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне, говорится в сообщении.

Повестка переговоров включает укрепление сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и прочих сферах. Москва намерена обсуждать со странами Латинской Америки укрепление международно-правовых основ современного мира.

Турне Сергея Лаврова начнется с Бразилии. Ранее президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Китай заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. Он предложил создать аналог G20 для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины.

В апреле Россия председательствует в СБ ООН. Заседание с участием Лаврова назначено на 24 и 25 числа. США начали выдавать визы российской делегации. Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что госдеп США предупредил его о «холодном приеме» для Лаврова.