В МИД Бразилии заявили, что Путин пригласил президента Лулу на ПМЭФ

Президент Бразилии принял российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с визитом вежливости, и тот передал ему приглашение.

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Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра сообщил, что президент России Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он заявил после встречи Лулы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как пояснил Виэйра, бразильский лидер принял Лаврова с визитом вежливости.

«Министр Лавров передал письмо от Путина с приглашением к Луле приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге», - цитирует главу МИД G1.

ПМЭФ в 2023 году пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня.

Ранее Виэйра заявил, что не согласен с критикой США внешней политики Бразилии. Перед этим представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что Бразилиа якобы повторяет российскую и китайскую пропаганду о конфликте на Украине.