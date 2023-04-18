В Новосибирске старшеклассник открыл в школе стрельбу из пистолета

Подросток выстрелил в своего знакомого.

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В школе Новосибирска старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД. Отмечается, что потерпевшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить тяжесть причиненного здоровью вреда.

Прибывшие на место полицейские изъяли оружие. С подростком уже провели разъяснительную беседу. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе из травматического оружия. Он ранил четырех человек.

Пострадавших доставили в больницу. Позже выяснилось, что стрелявший подросток стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Также известно, что мать девятиклассника находится в следственном изоляторе по статье о приобретении и хранении наркотиков.