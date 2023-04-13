В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе из травматического оружия

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В Санкт-Петербурге девятиклассник ранил четырех подростков из пневматического пистолета. На место происшествия прибыла полиция.

По данным правоохранителей, подросток в туалете школы несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. В ходе разбирательства выяснилось, что до этого он также стрелял в двух семиклассников по дороге в школу.

Все пострадавшие дети были доставлены в больницу. Злоумышленника доставили в отдел полиции, туда же приглашен его отец.

В прошлом году в Ижевске 34-летний мужчина открыл стрельбу в школе, где раньше сам учился. Погибли 17 человек - 11 из них дети. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, а на его одежде имелись элементы с нацистской символикой.