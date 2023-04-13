В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе из травматического оружия

Алексей Курильченко
13:43 13.04.2023
Девятиклассник ранил четырех детей из пневматического пистолета.
В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе из травматического оружия
© Фото: Валентин Егоршин, РИА Новости
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге девятиклассник ранил четырех подростков из пневматического пистолета. На место происшествия прибыла полиция.

По данным правоохранителей, подросток в туалете школы несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. В ходе разбирательства выяснилось, что до этого он также стрелял в двух семиклассников по дороге в школу.

Все пострадавшие дети были доставлены в больницу. Злоумышленника доставили в отдел полиции, туда же приглашен его отец.

В прошлом году в Ижевске 34-летний мужчина открыл стрельбу в школе, где раньше сам учился. Погибли 17 человек - 11 из них дети. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, а на его одежде имелись элементы с нацистской символикой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:58 Спорт
Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям
14:47 В стране и мире
Генпрокуратура РФ начала проверку видео с возможным убийством украинского военного
14:00 В стране и мире
Правоохранители сообщили о психических проблемах стрелявшего в Петербурге подростка
13:43 В стране и мире
В Петербурге подросток открыл стрельбу в школе из травматического оружия
12:01 В стране и мире
ФСБ: США и НАТО стоят за массированными кибератаками из Украины против РФ
Популярное
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.