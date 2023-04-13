Правоохранители сообщили о психических проблемах стрелявшего в Петербурге подростка

Мать девятиклассника находится в СИЗО по статье о наркотиках.

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Стрелявший в питерской школе подросток стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Также известно, что мать девятиклассника находится в СИЗО по статье о приобретении и хранении наркотиков.

Напомним, девятиклассник, пронесший в школу пневматический пистолет, ранил четырех подростков - двух семиклассников и двух восьмиклассников. Пострадавших направили в больницу, а злоумышленника доставили в отделение полиции.