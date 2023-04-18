Армия Артиллеристы сорвали три ротации боевиков на Купянском направлении Дмитрий Трунов Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Успешная работа артиллеристов группировки войск РФ «Запад» позволила сорвать три ротации подразделений боевиков на передовых позициях в районе Стельмаховки, Двуречной, Синьковки. Об этом «Звезде» сообщил представитель пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении диверсионно-разведывательную группу из состава 103-й отдельной бригады теробороны Украины. Артиллерия группировки уничтожила орудие Д-20 в районе Петропавловки, два миномета в районе Петровки и западнее Орлянского. Расчет миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил два укрытия противника в районе Новоселовского. Расчет ЗРК «Бук» под командованием лейтенанта Владислава Казакова уничтожил украинский БПЛА «Фурия» в районе населенного пункта Тополи. Ранее в Минобороны России сообщили о поражении вражеского ангара с военной техникой и вооружением. А на Краснолиманском направлении артиллерийским ударом разбили пункт временной дислокации и опорные пункты противника. Экспертное мнение и аналитика