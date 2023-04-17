Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации боевиков на Краснолиманском направлении

Кроме того, российские военные отбили контратаки на двух направлениях.

© Фото: РИА Новости

Войска группировки «Центр» отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Червоно-дибровском и Ямполовском участках. Кроме того, артиллерийским ударом уничтожены временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

На Ямпольском участке контратаковать пытался взвод 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на боевых бронированных машинах. Российские военные открыли огонь из ствольной артиллерии. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.

На Червоно-дибровском участке разведка обнаружила передвижение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По ней отработала армейская авиация. После ракетного удара противник отступил с потерями в живой силе и технике.

Ранее Минобороны РФ сообщило захвате опорного пункта боевиков штурмовым отрядом Центрального военного округа. В опорнике российские военнослужащие уничтожили группу из семи британских наемников.