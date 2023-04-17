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В МО РФ рассказали об уничтожении ангара с вооружением и военной техникой украинских боевиков

14:35 17.04.2023
Ангар принадлежал 65-й механизированной бригаде противника. Также уничтожен склад боеприпасов.
В МО РФ рассказали об уничтожении ангара с вооружением и военной техникой украинских боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского ангара с военной техникой и вооружением. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районах населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 95 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 123 районах. 

Российские средства ПВО за сутки перехватили три украинских снаряда РСЗО HIMARS. Было сбито четыре вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое (ДНР), Голая Пристань (Херсонская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 764 танков и других боевых бронированных машин, 1 086 боевых машин РСЗО, 4 606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 552 единиц специальной военной автотехники. 

Также в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска за сутки

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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