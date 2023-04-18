В Lockheed Martin заявили, что антироссийские санкции повредят ее бизнесу

Специалисты компании ожидают, что на ее деятельность могут также повлиять санкции в отношении турецких физических или юридических лиц и ограничения со стороны Китая.

© Фото: GIANLUCA VANNICELLI Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Крупный производитель вооружений американская корпорация Lockheed Martin допустила возможное влияние антироссийских санкций на ее цепочки поставок. Об этом говорится в финансовом отчете на сайте компании.

Аналитики компании отметили, что на ее работе также могут негативно сказаться санкции Вашингтона в отношении турецких физических или юридических лиц, а также ограничения со стороны Китая.

Ранее Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с оборонно-промышленными компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense. Причиной для ограничений стали поставки вооружений этих производителей на Тайвань.

Ранее Financial Times сообщала о готовности Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны.

Lockheed Martin - одна из крупнейших фирм мира, выпускающих продукцию военного назначения, разработчик космических и информационных систем. Производит, в частности, самолеты F-35, F-16 F-22, ракетные системы залпового огня HIMARS, ПТРК Javelin и множество другого вооружения.