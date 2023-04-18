В КНР запретили экспортную и импортную деятельность с компаниями Lockheed Martin и Raytheon

Ранее Пекин ввел санкции в отношении этих компаний. Они были добавлены в «список ненадежных предприятий» за поставки вооружений на Тайвань.

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Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими оборонно-промышленными компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в связи с поставками оружия Тайваню. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Ранее Пекин ввел санкции в отношении этих предприятий. Ограничительные меры связаны с поставкой оружия Тайваню. Данные предприятия были включены в список неблагонадежных, они больше не могут участвовать во внешнеэкономической деятельности, связанной с Китаем. Также американским компаниям запрещено вкладывать средства и размещать производства и заказы в КНР.

В конце январе в Financial Times сообщили о готовности Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны. Сообщалось, что в случае необходимости можно увеличить производство этих самолетов на заводах в Южной Корее.