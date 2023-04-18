В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заявили, что поставка F-16 Украине не стоит на повестке дня

Анна Касаткина
02:02 18.04.2023
Вашингтон сконцентрировал свое внимание на отправке Киеву вооружений, необходимых в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме заявили, что поставка F-16 Украине не стоит на повестке дня
© Фото: 1st Lt. Savanah Bray, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

США по-прежнему не рассматривают поставку на Украину истребителей четвертого поколения F-16. Об этом на брифинге в понедельник сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня», - цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кирби, Вашингтон сейчас сосредоточил внимание на том, чтобы направить Киеву вооружение, наиболее необходимое «в предстоящие недели и месяцы».

Перед этим заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что на поставку F-16 Штатам потребовалось бы еще полтора года, при условии, что на истребители пришлось бы «потратить все деньги». Он также пояснил, что в ходе весенних и летних «наступательных операций» эти истребители не смогли помочь Украине.

В марте главком ВВС Украины Сергей Голубцов посетовал, что лучшим летчикам страны приходится летать на технике 40-летней давности и они гибнут из-за отсутствия современных истребителей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 В стране и мире
Лавров заявил, что РФ заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине
18:31 В стране и мире
В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину
17:14 В стране и мире
Посол США сообщила, что посетила Гершковича в СИЗО Лефортово в Москве
18:16 В стране и мире
«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
18:28 В стране и мире
Главу Татарстана не пустили в Молдавию из-за попытки «вмешательства во внутренние дела страны»
Популярное
Видео
«Позади нас семьи и память наших предков»: боец ВС РФ объяснил, почему пошел на службу по контракту
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Видео
При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.