В Белом доме заявили, что поставка F-16 Украине не стоит на повестке дня

Вашингтон сконцентрировал свое внимание на отправке Киеву вооружений, необходимых в ближайшее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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США по-прежнему не рассматривают поставку на Украину истребителей четвертого поколения F-16. Об этом на брифинге в понедельник сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня», - цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кирби, Вашингтон сейчас сосредоточил внимание на том, чтобы направить Киеву вооружение, наиболее необходимое «в предстоящие недели и месяцы».

Перед этим заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что на поставку F-16 Штатам потребовалось бы еще полтора года, при условии, что на истребители пришлось бы «потратить все деньги». Он также пояснил, что в ходе весенних и летних «наступательных операций» эти истребители не смогли помочь Украине.

В марте главком ВВС Украины Сергей Голубцов посетовал, что лучшим летчикам страны приходится летать на технике 40-летней давности и они гибнут из-за отсутствия современных истребителей.