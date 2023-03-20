Главком ВВС Украины Голубцов: лучшие летчики гибнут в ожидании F-16

По мнению генерала Сергея Голубцова, украинские летчики могут освоить управление истребителями F-16 менее чем за полгода.

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В ожидании поставок западных истребителей на Украине гибнут лучшие летчики, которым приходится летать на технике 40-летней давности. Об этом заявил главком ВВС Украины, генерал Сергей Голубцов. С его слов, недавнее тестирование в США доказало готовность его подопечных освоить управление боевыми самолетами F-16 менее чем за полгода.

«Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», - пояснил генерал в интервью The Times.

Голубцов уверен, что получив современные истребители официальный Киев сможет более успешно развивать наступление и прикрывать колонны натовской бронетехники. Кроме того, продолжил он, истребители заменят системы противовоздушной обороны, которые неспособны прикрыть огромную украинскую территорию.

Ранее польские власти заявили о готовности передать Киеву истребители МиГ-29. В Кремле идею Варшавы оценили и подчеркнули, что от вмешательства стран НАТО и от их поставок ситуация не изменится, однако это может доставить дополнительные проблемы украинскому народу. По мнению пресс-секретаря главы государства, подобные действия только повысят уровень непосредственной вовлеченности стран альянса в конфликт.