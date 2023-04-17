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В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину

Тимур Шерзад
18:31 17.04.2023
В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что ресурсы Вашингтона на поддержку Украины не безграничны.
В Пентагоне заявили, что США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину
© Фото: Tech. Sgt. Alexandre Montes, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В Пентагоне сообщили, что Соединенным Штатам понадобится еще полтора года на поставку истребителей F-16 киевскому режиму. Об этом сказал заместитель министра обороны США Колин Каль. 

«Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет начиная с текущего момента», - заявил он в ходе онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

Каль добавил, что эти самолеты не смогли бы помочь Киеву в ходе весенних и летних наступательных операций. 

Ранее главнокомандующий ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что лучшие летчики киевского режима гибнут в ожидании поставок американских истребителей F-16.

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