Столтенберг: часть опубликованных секретных файлов Пентагона не соответствуют действительности
Данные из некоторых оказавшихся в общем доступе секретных документов Пентагона не соответствуют действительности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной», - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Ранее стало известно о требовании главы Пентагона Ллойда Остина пересмотреть процедуры обращения с секретными сведениями. После масштабной утечки документов в социальные сети, руководство ведомства отвело ответственным сотрудникам 45 дней для подготовки предложений по улучшению процедур защиты данных.
Напомним, недавно в общем доступе оказались секретные документы Пентагона, в том числе, касающиеся Украины. В ходе расследования выяснилось, что к утечке причастен сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра. Вскоре после ареста ему предъявили обвинение.