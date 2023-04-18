Столтенберг: часть опубликованных секретных файлов Пентагона не соответствуют действительности

По мнению главы НАТО Йенса Столтенберга, утечка секретных документов не повлияет на действия союзников по НАТО в связи с Украиной.

© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, GlobalLookPress

Данные из некоторых оказавшихся в общем доступе секретных документов Пентагона не соответствуют действительности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной», - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Ранее стало известно о требовании главы Пентагона Ллойда Остина пересмотреть процедуры обращения с секретными сведениями. После масштабной утечки документов в социальные сети, руководство ведомства отвело ответственным сотрудникам 45 дней для подготовки предложений по улучшению процедур защиты данных.

Напомним, недавно в общем доступе оказались секретные документы Пентагона, в том числе, касающиеся Украины. В ходе расследования выяснилось, что к утечке причастен сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра. Вскоре после ареста ему предъявили обвинение.