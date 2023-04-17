Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными после скандала с утечкой
Глава Пентагона Ллойд Остин поручил ведомству пересмотреть процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Министр обороны Остин распорядился провести всеобъемлющий пересмотр методов обращения с секретными документами», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Пентагона.
Сингх заявила, что в течение 45 дней главе Пентагона должны представить первоначальные выводы и рекомендации касательно улучшения политики и процедур, которые связаны с защитой конфиденциальных данных.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб. По словам представителя Кремля, задачей России является изучение содержимого утечек.