Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными после скандала с утечкой

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Глава Пентагона Ллойд Остин поручил ведомству пересмотреть процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Министр обороны Остин распорядился провести всеобъемлющий пересмотр методов обращения с секретными документами», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Пентагона.

Сингх заявила, что в течение 45 дней главе Пентагона должны представить первоначальные выводы и рекомендации касательно улучшения политики и процедур, которые связаны с защитой конфиденциальных данных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб. По словам представителя Кремля, задачей России является изучение содержимого утечек.