Польша будет конвоировать все транзитные грузы с зерном из Украины

В минувшие выходные Варшава и Будапешт заявили о приостановке импорта украинского зерна для поддержки собственных аграриев.

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Польша будет конвоировать опломбированные грузы с украинским зерном и прочей сельхозпродукцией, идущие транзитом через ее территорию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. Для контроля власти используют электронную систему слежения.

«Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины - ред.) не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом», - цитирует министра РИА Новости.

В минувшие выходные Варшава и Будапешт заявили о приостановке импорта украинского зерна, чтобы поддержать собственных фермеров, все чаще выходящих на акции протеста.

Ранее стало известно о решении венгерских властей ужесточить контроль за поставками украинского зерна и масленичных культур. Кроме того, власти этой европейской страны настаивают на возвращении пошлин на украинскую сельхозпродукцию.