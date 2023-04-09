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Венгрия анонсировала жесткие меры контроля за поставками зерна из Украины

Ян Брацкий
03:11 09.04.2023
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предложил вернуть пошлины на ввоз зерновых культур из Украины.
Венгрия анонсировала жесткие меры контроля за поставками зерна из Украины
© Фото: Helen H. Richardson, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Венгрия ужесточает контроль за поставками зерна и масличных культур из Украины. Об этом заявил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. Кроме того, официальный Будапешт предложил вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию для защиты собственных аграриев.

«Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга. Мы инициируем внедрение Электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур. Мы предлагаем, как минимум в качестве временной меры, ввести вновь таможенные пошлины и количественные ограничения на группу товаров, на импорт украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом», - цитирует РИА Новости заявление министра.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил о договоренности стран Центральной Европы защищать свои рынки от зернового демпинга и оказывать давление на Еврокомиссию в этом вопросе.

Схожей позиции придерживается президент Польши Анджей Дуда, предложивший бороться с неконтролируемым импортом украинского зерна. По мнению Варшавы, этим вопросом должны озадачиться обе стороны. К слову, на фоне протестов польских фермеров объемы ввоза зерна из Украины уже упали в пять-шесть раз, подсчитал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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