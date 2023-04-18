Послу США в России заявлен протест из-за ее высказываний по делу Кара-Мурзы*

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Послу Соединенных Штатов Америки в России Линн Трейси заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в «поддержку» осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом). Ранее Трейси была вызвана на Смоленскую площадь.

«Подчеркнуто, что подобные действия, совершенные публично с целью оказать давление на органы власти и суд, представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также послу Трейси указали на лицемерные и нелепые попытки выгородить курируемого Вашингтоном «агента влияния» на фоне беззастенчивого подавления инакомыслия в самих США.

Любые попытки американской стороны разжечь рознь и вражду в российском обществе будут жестко пресекаться, отметили в МИД РФ. Что касается дипломатов, нарушающих Венскую конвенцию о дипсношениях и злоупотребляющих своим статусом, то они будут вынуждены досрочно завершить свою работу в Москве, указали в Министерстве иностранных дел России.

Ранее в МИД РФ были вызваны послы США, Канады и Великобритании Линн Трейси, Элисон Леклер и Дебора Броннет. Накануне они посетили оглашение приговора Кара-Мурзе*. Официальная Москва назвала это грубым вмешательством в дела страны.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.