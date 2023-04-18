Вызванная в МИД посол Канады Элисон Леклер покинула здание

Ранее в МИД были вызваны послы США, Канады и Великобритании, которые накануне посетили оглашение приговора Кара-Мурзе*.

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Посол Канады в России Элисон Леклер покинула здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Ранее дипломат была вызвана туда из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Также в особняке МИД сегодня побывали послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннет.

Послы США, Канады и Великобритании накануне посетили оглашение приговора Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом), которого Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты - выдворяться из России».

В Министерстве иностранных дел России выходку Линн Трейси, Элисон Леклер и Деборы Броннет назвали грубым вмешательством в дела страны, а также деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.