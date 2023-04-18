В МИД в связи с грубым вмешательство в дела РФ вызваны послы США, Британии и Канады

Вызов также связан с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.

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В министерство иностранных дел России вызваны послы Канады, Британии и Соединенных Штатов. Вызов связан с грубым вмешательством в дела страны, а также деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады», - говорится в сообщении от МИД РФ.

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что Россия ожидает соблюдения Финляндией международных обязательств по работе консульства РФ на Аландских островах.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Польша разговаривает с Украиной, только пока та является инструментом против России.