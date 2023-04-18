Матыцин назвал «Динамо» оплотом успеха развития спорта в России

Спортивное общество было создано в Москве ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Вековой юбилей сегодня отмечает Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Под знаменитой эмблемой выступали легендарный вратарь Лев Яшин, фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, гимнастка Людмила Турищева, хоккеист мирового уровня Александр Овечкин.

Трудно представить, что гигантский стадион «Динамо» имени Льва Яшина, вмещающий в себя более 70 тысяч человек, станет домом для зародившегося 100 лет назад небольшого спортивного общества, где тренировались сотрудники правопорядка и молодежь.

«В те годы было очень много беспризорников, и, чтобы детей забрать с улиц, было принято решение о создании первого спортивного общества в молодой стране», - сказала заслуженный мастер спорта России Юлия Гараева.

Особое место в истории динамовцев занимает Великая Отечественная война. Физически выносливые спортсмены и тренеры проявляли чудеса героизма на фронтах. Вся физкультурная работа была перестроена на военный лад и проходила под единым для всего народа лозунгом «Все для фронта, все для победы».

«В первые дни начала войны стала стекаться сюда молодежь. Комплектование проходило здесь, на стадионе “Динамо”... Вот тогда появилось название ОМСБОН - отдельная мотострелковая бригада особого назначения, где готовили диверсантов, партизанские отряды, радистов, снайперов», - рассказал начальник отдела экспозиционно-выставочной деятельности Управления общественных и международных связей общества «Динамо» Олег Налбандов.

«Динамо» - это Яшин. Сам Пеле восхищался его игрой. Он первый и единственный вратарь, взявший «Золотой мяч». О прощальном матче с участием легендарного голкипера вспоминает его преемник Владимир Пильгуй. Тогда в СССР приехали мировые звезды футбола, а Яшину был уже 41 год.

«С марта Лев Иванович начал тренироваться с нами наравне - вот у нас двухразовая тренировка и у него двухразовая. Работал в воротах по полной программе. Все как раньше было. Я просто удивлялся - уже 41 год... Он вытащил такой мяч, который, я думаю, сегодня не многие вратари сумели бы отразить этот удар», - сказал Пильгуй.

Слава советских спортсменов-динамовцев задолго до звезды Яшина дошла до иностранных болельщиков. Чего только стоил оглушительный успех послевоенного английского турне московского «Динамо» в ноябре 1945 года.

Четыре матча против легендарных «Челси» и «Арсенала», «Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Две ничьи и две победы с итоговым счетом четырех игр 19:9 в нашу пользу. Тогда мир знал лишь о советских солдатах. А о советском футболе не слышали.

После такого результата сложно было скрыть эмоции, но, общаясь с зарубежными журналистами, спортсмены проявили себя крайне сдержанно. За это британские газетчики окрестили наших футболистов «молчаливыми».

Об этой истории как еще и о поколении победителей снял фильм режиссер Алексей Пиманов. Еще один зарубежный триумф динамовцев, но уже на льду - хоккейные суперсерии 70-х в Канаде, когда родоначальники игры с шайбой восхитились игрой нашей сборной.

«"Динамо" - это всегда традиции. Традиции, которые передавались из поколения в поколение», - сказал главный тренер хоккейной команды «Динамо» (Москва) Алексей Кудашов.

Трехкратный победитель ОИ, воспитанник клуба «Динамо», член Совфеда Александр Карелин подчеркнул, что «Динамо» всегда предлагало новые методики развития, и как следствие - победные результаты.

Сегодня общество «Динамо» - это 82 региональные организации, 70 видов спорта, 39 из которых - олимпийские. Более 1 000 динамовцев сейчас входят в состав сборных команд России.

Глава Министерства спорта Российской Федерации Денис Матыцин поздравил «Динамо» с вековым юбилеем.

«Хочу только поздравить, пожелать успехов, пожелать так же уверенно нести знамя “Динамо”... “Динамо” - это мощный, я бы так сказал, не побоюсь этого громкого слова, оплот успеха развития всей системы спорта в Российской Федерации», - заявил он.

И вне зависимости от того, что у динамовцев под ногами - будь то лед, теннисный корт или газон, - и вне зависимости от того, что в руках - рапиры или клюшки, - в сердцах у них одна воля к победе.