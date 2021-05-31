«Больше чем футболист»: 50 лет состоялся прощальный матч легендарного Льва Яшина

27-ого мая 1971-го года на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина, в Лужниках, в присутствии ста тысяч болельщиков состоялся прощальный матч великого вратаря Льва Яшина. На эти проводы приехали самые яркие звезды мирового футбола 60-х, и переполненные трибуны гадали — будет матч постановочным или настоящим? Как будут играть — всерьез или в поддавки?

Именитые звезды ушли от поражения. Сыграли в ничью. А когда матч закончился, великий вратарь вышел на поле уже в штатском костюме, динамовцы на руках внесли Яшина в ворота. А ликующим Лужникам растроганный Лев Иванович смог сказать лишь два слова: «Спасибо, народ».

Лев Яшин - человек с улыбкой как у Гагарина, чья слава на планете достигла таких же космических масштабов. Он лично слал приглашения на этот матч тем, кого считал сильнейшими на планете. И они сочли это за большую честь: немецкий форвард Герд Мюллер, капитан английской сборной и Manchester United - сэр Бобби Чарльтон.

«Я думаю, все, кто когда-либо видел игру Яшина, я в том числе, должны сказать ему спасибо за то наслаждение, которое он нам доставил», - поделился воспоминаниями обладатель Кубка мира по футболу 1966 года Роберт Чарльтон.

И даже бразилец Пеле, который не смог прилететь из Боливии, где его клуб Santos проводил коммерческое турне, чтобы принять участие, просил перенести игру на лето. Но в тот день забить в ворота советского голкипера вряд ли смог бы даже сам король футбола. Яшину 41 год, и он все еще номер один в мире.

Отличная физическая форма и реакция. Яшин готовился к последней игре в своей карьере, как сказали бы сейчас. За несколько месяцев до этого голкипер уже перестал играть в футбол регулярно, но, когда ему предложили провести прощальный матч, вновь присоединился к команде и тренировался наравне с двадцатилетними. Владимир Пильгуй - ученик Яшина в московском Динамо. Первый тайм той игры он смотрел со скамейки запасных.

«Игроки, которые приезжали со сборной мира, они все хотели забить, особенно Мюллер, это последний шанс у них был, и когда не получилось, они, конечно, были расстроены немножко, но тем не менее признавались, но это же Яшин», - рассказал вратарь «Динамо» 1970-1981 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по футболу Владимир Пильгуй

Советские футболисты дважды забили сборной мира, Яшин не пропустил ни разу. По заранее оговоренному плану, через пять минут после перерыва место в воротах занял Владимир Пильгуй. Он встал в рамку, которую теперь уже навсегда покинул Лев Яшин. Тогда родилась легенда, что вратари успели обменяться деталями амуниции, но это было не совсем так.

«Мне часто задают вопрос, куда ты дел перчатки, которые тебе Лев Иванович дал, во-первых, у него размер руки был на два больше, чем у меня, если бы я надел его перчатки, я бы в них играть не смог бы. Времени на напутствие не было. Поцеловал, удачи шепнул и ушел», - добавил вратарь «Динамо» 1970-1981 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по футболу Владимир Пильгуй.

Ушел лучшим вратарем своего клуба, своей сборной - и всей планеты. Спустя десятилетия звание сильнейшего голкипера 20-го века ФИФА ему присвоила официально

Символ московского «Динамо» эту букву «Д» именно Лев Яшин сделал известным на весь мир. Он выходил с ним на груди даже на матчи сборной СССР. Сейчас место, где играл и тренировался легендарный вратарь выглядит совершенно иначе. Скамейка запасных ниже уровня поля — это мировой стандарт, а реконструированный стадион «Динамо» одна из лучших футбольных арен не только у нас в стране, но и во всей Европе.

Под стать Льву Яшину, памятник которому установлен возле арены. А ведь первую свою медаль - за доблестный труд в Великой отечественной войне Яшин получил еще до того, как стал футболистом. В 13 лет в эвакуации начал работать токарем на оборонном заводе. Играть в футбол начал во дворе, в ворота впервые встал в секции завода. Игровое амплуа ему выбрал тренер.

И это решение оказался судьбоносным. В 25 лет Яшин - стал чемпионом страны. В 27 лет Олимпийским чемпионом. Победу сборная СССР праздновала на играх в Мельбурне.

Комментаторы отмечали неповторимый стиль Яшина. Точным пасом он моментально начинал атаку команды, как только мяч оказывался у него в руках. До Яшина в таком стиле не играл никто в мире.





«Он первый стал играть на выходах, вот в чем дело, обычно вратари стояли в воротах и ждали, когда мяч прилетит в сторону ворот, а он выходил на линию штрафной и ловил мяч вверху, поэтому был новатором в этом плане, играл головой, он же в кепке играл, снимал ее и головой мяч отправлял в сторону противника», - отметил нападающий «Динамо» 1955-61 года, чемпион СССР по футболу Валерий Урин.

С Яшиным в воротах сборная СССР победила на первом кубке Европы. Это единственный за всю историю вратарь, которого авторитетнейший спортивный журнал France Football наградил престижной наградой Золотой Мяч. Но путь к славе прославленного советского голкипера не был усыпан одними только розами. В год, когда его признали лучшим футболистом в Европе - родные болельщики осыпали Льва Яшина отборными проклятиями.

В немилость вратарь попал после чемпионата мира в Чили. Накануне игры против хозяев поля Яшин получил сотрясение мозга. Однако тренеры не решились выпустить на четвертьфинал против хозяев дублера, из Москвы потребовали – играть должен только Яшин. В тот день сборная Чили была сильнее.

По приезде в Москву именно Яшина обвинили в том, что команда не смогла завоевать медали. На этом карьера вратаря могла попросту и закончиться.

«Весь стадион кричал: - долой Яшина! Ему били стекла дома, Лев переживал моменты жутко очень, машины ломали. Его не выгнали, а попросили уйти из команды, он очень здорово переживал этот момент, когда он уехал почти на полгода после Чемпионата мира и закрылся в деревне, тогда Пономарев посылал за ним людей, чтобы с ним выпили, посидели», - рассказал нападающий «Динамо» 1955-61 года, чемпион СССР по футболу Валерий Урин.

Яшина уговорили вернуться в «Динамо». И он вновь вышел на свой запредельный уровень.

«Вера в себя, в то, что ты делаешь, в друзей, с которыми ты вместе, вера в семью, хотя я много знаю людей, которые мне сказали, что те моменты серьезным образом отразились на его здоровье сто процентов», - сказал хоккеист Вячеслав Фетисов.

В клуб как раз пришло приглашение на имя Льва Ивановича принять участие в матче посвященном столетию Английского футбола. На стадионе Уэмбли Лев Яшин блистательно защищал ворота сборной мира. Уже тогда у Яшина было сразу несколько прозвищ, которые знали все футбольные болельщики.

Но более известны другие прозвища. За гибкость и пластику, Яшина называли пантерой, за длинные руки и цвет формы, черным пауком.

В 1966 году команда СССР с Яшиным на воротах дошла до полуфинала Чемпионата мира в Англии. После завершения карьеры, Яшин работал в родном клубе. Его имя теперь носят академия «Динамо», где занимаются юные футболисты, приз лучшему вратарю планеты — вот уже несколько лет называется «Яшин Трофей». И именно Яшин - был на афишах Чемпионата мира в России, который прошел в 2018 году. Яшин - больше, чем футболист, он национальное достояние. Своим искусством он вдохновлял на покорение новых вершин не только спортсменов, среди близких друзей Яшина много знаменитых артистов.

«Хотя прошло три с лишним десятилетия, как его нет, а имя Яшина до сих пор звучит на земле, как будто он всего десять минут назад покинул ворота "Динамо" и СССР, и уступил свое место молодым ребятам», - поделился Геннадий Хазанов

После того, как Яшин перестал играть в футбол, у него начались проблемы со здоровьем. Из-за курения у прославленного вратаря развилась гангрена. Ему ампутировали ногу. В 1989 году состоялся матч посвященный его 60-летию. Свои строки легенде спорта посвятил Евгений Евтушенко. Это был последний футбольный матч, на котором побывал лев Яшин, через несколько месяцев его не стало.