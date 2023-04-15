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РФ ожидает соблюдения Финляндией международных обязательств по работе консульства России на Аландских островах

Марина Крижановская
08:49 15.04.2023
В рамках соглашения от 1940 года между СССР и Финляндией и Аландской конвенции от 1921 года за Аландскими островами закреплен демилитаризованный статус.
РФ ожидает соблюдения Финляндией международных обязательств по работе консульства России на Аландских островах
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В российском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что консульство РФ на Аландских островах в Финляндии сохранит свое присутствие. В настоящее время там на сайте гражданских инициатив проходит сбор подписей в поддержку закрытия российского консульства. Сообщается, что в поддержку уже высказались 25,4 тысячи финнов.

МИД РФ сообщил, что осведомлен об этом, но надеется, что Финляндия последует своим международно-правовым обязательствам, взятым в рамках советско-финского соглашения от 1940 года и Аландской конвенции от 1921 года, которые составляют неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов.

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», - приводит слова МИД РФ РИА Новости.

В МИД считают показательным тот факт, что «сами аландцы ее не поддерживают» данную якобы гражданскую инициативу и «посмотрим, чем закончится эта "инициатива", сейчас о чем-то другом говорить преждевременно».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что регион Балтийского моря в последние годы превратился «в зону военного соперничества». Он добавил, что риски военного столкновения возрастают.

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