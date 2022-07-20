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Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии»

Елизавета Потейчук
11:10 20.07.2022
Согласно принятым мерам, поисковые системы будут информировать о нарушении сервисом законодательства.
Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии»
© Фото: Mark Obstfeld, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Роскомнадзор сообщил о принятии «мер понуждения» в отношении американского интернет-ресурса «Википедия» из-за неудаления противоправной информации. Теперь поисковые системы будут информировать о нарушении сервисом законодательства.

«На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор внес американскую некоммерческую организацию Wikimedia Foundation Inc. (Фонд Викимедиа) в перечень компаний, которые должны открыть свое представительство в России и выполнить ряд других требований в рамках закона о «приземлении». Согласно данному закону, на компанию накладывается обязательство открыть свое представительство в РФ.

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