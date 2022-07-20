В стране и мире Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии» Елизавета Потейчук Согласно принятым мерам, поисковые системы будут информировать о нарушении сервисом законодательства. © Фото: Mark Obstfeld, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Роскомнадзор сообщил о принятии «мер понуждения» в отношении американского интернет-ресурса «Википедия» из-за неудаления противоправной информации. Теперь поисковые системы будут информировать о нарушении сервисом законодательства. «На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», - говорится в сообщении Роскомнадзора. Ранее Роскомнадзор внес американскую некоммерческую организацию Wikimedia Foundation Inc. (Фонд Викимедиа) в перечень компаний, которые должны открыть свое представительство в России и выполнить ряд других требований в рамках закона о «приземлении». Согласно данному закону, на компанию накладывается обязательство открыть свое представительство в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика