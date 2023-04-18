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Опубликованы кадры с журналистом WSJ Гершковичем в зале Мосгорсуда

Анна Назайкина
13:24 18.04.2023
Сегодня на заседании будет рассмотрена жалоба на арест журналиста.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович в настоящий момент находится в зале Мосгорсуда, передает корреспондент «Звезды».

Рядом с сотрудником СМИ находится и посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси.

Напомним, сегодня на заседании будет рассматриваться жалоба на арест Гершковича.

Его задержали в конце марта в Екатеринбурге. Как утверждают в ФСБ, американский журналист встречался с информатором, через которого хотел добыть информацию о деятельности одного из российских предприятий ВПК. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже.

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