В стране и мире Опубликованы кадры с журналистом WSJ Гершковичем в зале Мосгорсуда Анна Назайкина Сегодня на заседании будет рассмотрена жалоба на арест журналиста. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович в настоящий момент находится в зале Мосгорсуда, передает корреспондент «Звезды». Рядом с сотрудником СМИ находится и посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси. Напомним, сегодня на заседании будет рассматриваться жалоба на арест Гершковича. Его задержали в конце марта в Екатеринбурге. Как утверждают в ФСБ, американский журналист встречался с информатором, через которого хотел добыть информацию о деятельности одного из российских предприятий ВПК. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Экспертное мнение и аналитика