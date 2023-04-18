Песков пообещал уточнить, кому принадлежал оригинал иконы, подаренной Путиным военным

Ранее президент РФ заявил, что хозяин этой иконы был одним из наиболее успешных военных министров в XIX веке.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какому военачальнику принадлежала икона, копию которой глава государства подарил военнослужащим.

Российский лидер в штабе «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военных с Пасхой, он вручил им копию иконы, которая, по словам Путина, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны российской армии в XIX веке.

«Нужно нам уточнить эту информацию, мы ее обязательно уточним», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, президент Российской Федерации побывал в штабе национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.