Начальник управления ЖКХ Оренбурга задержан после гибели мальчика от стаи собак
В Оренбурге задержан начальник управления ЖКХ администрации города после трагедии с бродячими собаками.
Напомним, в минувшее воскресенье стая псов насмерть загрызла восьмилетнего мальчика на территории гаражного кооператива. Было возбуждено уголовное дело.
Жители города заявили, что уже неоднократно жаловались на ситуацию с бродячими собаками и просили власти обезопасить их от агрессивных бездомных животных.
Правоохранители осмотрели место происшествия, а также провели обыски в управлении ЖКХ. Следователи изъяли документы по отлову бродячих собак. В настоящий момент идет допрос свидетелей, в частности главы администрации Оренбурга.
Начальника управления ЖКХ задержали как подозреваемого, его обвинили по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следствие уже попросило суд заключить его под стражу.