Начальник управления ЖКХ Оренбурга задержан после гибели мальчика от стаи собак

Ему было предъявлено обвинение, следствие направило в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

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В Оренбурге задержан начальник управления ЖКХ администрации города после трагедии с бродячими собаками.

Напомним, в минувшее воскресенье стая псов насмерть загрызла восьмилетнего мальчика на территории гаражного кооператива. Было возбуждено уголовное дело.

Жители города заявили, что уже неоднократно жаловались на ситуацию с бродячими собаками и просили власти обезопасить их от агрессивных бездомных животных.

Правоохранители осмотрели место происшествия, а также провели обыски в управлении ЖКХ. Следователи изъяли документы по отлову бродячих собак. В настоящий момент идет допрос свидетелей, в частности главы администрации Оренбурга.

Начальника управления ЖКХ задержали как подозреваемого, его обвинили по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следствие уже попросило суд заключить его под стражу.