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«360»: жители Оренбурга жаловались на псов, загрызших ученика второго класса

Игнат Далакян
17:47 17.04.2023
По словам источника, голодные и агрессивные собаки гуляют по всему району.
«360»: жители Оренбурга жаловались на псов, загрызших ученика второго класса
© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress
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Жители Оренбурга многократно жаловались на бездомных собак, которые загрызли восьмилетнего школьника.

Как рассказал «360» источник, обращения жителей города игнорировали, что в итоге привело к трагедии. По словам собеседника телеканала, до происшествия со смертельным исходом мальчик пошел колядовать во время празднования Пасхи. Затем он отпросился у мамы погулять с товарищем еще один час.

«В районе детской площадки на них стали кидаться собаки, он испугался, побежал в ближайшем направлении - вглубь гаражей», - рассказал собеседник телеканала.

Его товарищ, как рассказывает источник, успел убежать в другую сторону и позвать на помощь.

«У нас эти голодные и агрессивные собаки по всему району»,- рассказал собеседник.

Согласно его рассказу, местные жители давно жаловались на бродячих собак. Он добавил, что агрессивные животные могли напасть на мальчика и в другом месте.

Напомним, что в гаражах одного из районов Оренбурга было обнаружено тело ребенка с рвано-укушенными ранами. Затем появилась информация, что агрессивная стая собак напала на восьмилетнего мальчика, которые гулял со своим другом.

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